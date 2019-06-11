Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Официальный представитель Роспотребнадзора выступил с предложением, суть которого заключается в введении запрета на уничтожение «санкционых» продуктов, которые пригодны в употребление, сообщает «РБК». Стоит отметить, что за последние три года было уничтожено порядка 26 тыс. тонн конфискованных продуктов питания. Ведомство предлагает запретить «бездумное» уничтожение подобной группы «конфиската» и направить их в биоэнергетическую отрасль, где они могут принести пользу.