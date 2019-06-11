Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

В ходе встречи Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой, являющихся омбудсменами по правам человека от Украины и России соответственно, провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы, связанные с совершенствованием механизма обмена заключенными, сообщает «ТАСС». Москалькова также предложила уйти от вопросов, связанных с большой политикой, тем самым отменяя политизированность обсуждаемого вопроса и подчеркивая его важность.