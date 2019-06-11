Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей

Официальный представитель бюро кредитных историй предоставил данные, согласно которым стало известно о том, что по итогам апреля текущего года средний размер выданных ипотечных кредитов увеличился на 1% и составил 2,55 млн рублей, сообщают «Известия». Вышеназванный показатель демонстрирует уверенный и стабильный рост, на который не влияют даже сезонные спады.