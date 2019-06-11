Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

МВД прекратило уголовное преследование и сняло все обвинения с журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, решение об освобождении Голунова принято после проведения всех необходимых экспертиз материалов, указывающих на его причастность к совершению правонарушения. Также, Колокольцев подчеркнул, что в отношении тех сотрудников ведомства, которые причастны к задержанию журналиста, инициирована служебная проверка на предмет правомерности их действий, пишет РИА Новости.