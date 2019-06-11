На Украине говорят о возобновлении полетов в Россию

На Украине начались разговоры о возможном возобновлении полетов в российском направлении. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов. По его словам, Киеву стоит отменить ранее введенный авиазапрет. Кроме этого, Портнов считает, что новой власти Украины необходимо также отменить экономическую блокаду в Донбассе, которую он считает глупостью.