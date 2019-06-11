Путин пообщался по телефону с лидером Киргизии

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу. В сообщении говорится, что лидеры пришли к договоренности о двусторонней встрече в рамках саммита ШОС. Что касается телефонной беседы, то в основном речь шла о предстоящем саммите, который состоится в Бишкеке с 13 по 14 июня.