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Amazon – самый дорогой бренд в мире

11.06.2019 11:54
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Amazon – самый дорогой бренд в мире

Известный онлайн-ритейлер Amazon (США) стал самым дорогим брендом в мире, заняв первую строчку в рейтинге The BrandZ Global Top 100 в 2019 году (версия британских WPP и Kantar Millward Brown). Как передает РИА Новости, Amazon продемонстрировал весьма серьезный рост за этот год: его стоимость поднялась на 52%, до уровня 315,505 миллиарда долларов. Как отмечается, компания вывела свою экосистему на новый уровень, благодаря чему удалось повысить уровень качества обслуживания, а также ассортимент предлагаемых услуг.

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