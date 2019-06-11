Amazon – самый дорогой бренд в мире

Известный онлайн-ритейлер Amazon (США) стал самым дорогим брендом в мире, заняв первую строчку в рейтинге The BrandZ Global Top 100 в 2019 году (версия британских WPP и Kantar Millward Brown). Как передает РИА Новости, Amazon продемонстрировал весьма серьезный рост за этот год: его стоимость поднялась на 52%, до уровня 315,505 миллиарда долларов. Как отмечается, компания вывела свою экосистему на новый уровень, благодаря чему удалось повысить уровень качества обслуживания, а также ассортимент предлагаемых услуг.