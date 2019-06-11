В Киеве митингующие выступили против снятия блокады с Донбасса

В украинской столице около здания администрации президента страны состоялась акция, участники которой выражали категорический протест против снятия блокады с Донбасса, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По ходу развития действий митинг превратился в потасовку.

Как уточняется, участники акции против заявлений, которые были сделаны представителем Киева в контактной группе Леонида Кучмы, заявившего о возможности снятия блокады Донбасса и запрета на ответный огонь в регионе. Митингующие хотели разместить табличку с подписью «Администрация губернатора Малороссии». Но полицейские забрали ее и порвали. После этого и произошла стычка. Митинг закончился около восьми вечера.