Майк Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео от себя, а также от имени Дональда Трампа обратился к россиянам, поздравив их с Днем России, который отмечается в нашей стране 12 июня. Как передает РИА Новости, текст соответствующего содержания распространил Госдеп. В сообщении он подчеркнул, что Вашингтон чтит «постоянные чаяния российского народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права».