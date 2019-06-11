В Санкт-Петербурге скончался депутат заксобрания от «Единой России»

Ушел из жизни депутат заксобрания Санкт-Петербурга, член «Единой Россия» 50-летний Павел Зеленков. Как передает РИА Новости, об этом в своем Instagram сообщил депутат ГД Виталий Милонов.

«Дорогой Павел, как же так. Ведь, 50 лет – это так еще мало, столько планов... Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Божиего Павла. Прощай, дорогой товарищ», - пишет Милонов.

Павел Зеленков уроженец Ленинграда, выпускник факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета (обладатель степени кандидата социологических наук) и Северо-Западной академии государственной службы. В свое время проходил службу в Афганистане.