Российский Су-27 перехватил над Балтикой самолеты ВВС США и Швеции

О том, что российский истребитель Су-27 поднялся на перехват двух самолетов ВВС США и Швеции около границ Российской Федерации, проинформировали службы Минобороны. Уточняется, что данный инцидент произошел над акваторией Балтийского моря. Су-27 приблизился к самолетам на безопасное расстояние и с соблюдением всех мер безопасности. Позднее стало известно, что речь идет о самолетах-разведчиках ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим».