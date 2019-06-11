США официально требуют экстрадиции Ассанжа

Минюст США в официальном порядке направил обращение к британской стороне, в котором звучит запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Газета.ру со ссылкой на Washington Post. В публикации говорится о том, что запрос направили еще в минувший четверг, шестого июня, и по этой причине, маловероятно, что США предъявят дополнительные требования Ассанжу. Поясняется, что после запроса обвинить задержанного «в не перечисленных в запросе преступлениях» будет невозможно, если, конечно, он не сделает ничего противозаконного после выдачи.