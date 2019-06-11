Huawei может заменить Android российской ОС

Как сообщает издание The Bell, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией, китайский производитель смартфонов Huawei может начать устанавливать на свои телефоны российскую операционную систему. Так, речь идет о системе «Аврора», разработанной Ростелекомом на базе операционной системы Sailfish, которая может поддерживать приложения Android. Источники сообщают, что переговоры по данному вопросу состоялись в ходе ПМЭФ между главой Министерства цифрового развития и связи Константином Носковым и главным исполнительным директором Huawei Го Пином, пишет РИА Новости.