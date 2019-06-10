СБУ усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами
10.06.2019 22:38
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Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) заявил о том, что был усилен контроль за «радикально настроенными» россиянами, которые въезжают в страну через границу Молдавии, сообщает «РБК». Он подчеркнул, что данная мера направлена на предотвращение въезда в Молдавию различного рода радикально настроенных сил, которые могут вмешаться во внутренние процессы страны, в которой на текущий момент разворачивает очень серьезный политический кризис.
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