СБУ усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами

Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) заявил о том, что был усилен контроль за «радикально настроенными» россиянами, которые въезжают в страну через границу Молдавии, сообщает «РБК». Он подчеркнул, что данная мера направлена на предотвращение въезда в Молдавию различного рода радикально настроенных сил, которые могут вмешаться во внутренние процессы страны, в которой на текущий момент разворачивает очень серьезный политический кризис.