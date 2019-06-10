ООН обвинила Косово в нарушении прав избитого россиянина

Официальный представитель Организации объединенных наций (ООН) заявил, что власти Косово самым грубейшим и вероломным образом нарушили права ее официального представителя Михаила Краснощекова, сообщает «Lenta.ru». Представитель ООН подчеркнул, что дипломат выполнял свои служебные обязанности в то время как он был арестован. Немаловажным является и тот факт, что дипломат получил телесные повреждения. ООН намерено провести тщательное и максимально объективное расследование, целью которого является привлечение к ответу всех виновных.