В Сирии амнистировали более 58 тысяч человек, уклонившихся от службы

Хусейн Махлюф, являющийся министром муниципального управления и экологии Сирии, сообщил о том, что с 58 тыс. граждан Сирии были сняты обвинения в уклонении от военной службы, сообщают «РИА новости». Министр заявил, что данный шаг является одним из многих, которые направлены на восстановление мирного течения жизни в стране. Кроме того, подобные меры позволят многим гражданам Сирии, покинувших страну из-за войны, безбоязненно вернуться на свою родину.