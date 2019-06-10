Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
10.06.2019 22:16
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Официальный представитель Роскомнадзора назвал утечку пользовательской информации из ряда крупных российских банков «вопиющей», сообщает «РБК». Также официальный представитель сообщил о том, что его ведомство проведет проверку по данному факту. На текущий момент Роскомнадзор получил ссылки на «слитую» базу данных, а также необходимую для проверки фактуру.
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А они чип хотят всем установить....