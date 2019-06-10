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Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

10.06.2019 22:16
Комментарии: 1
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Официальный представитель Роскомнадзора назвал утечку пользовательской информации из ряда крупных российских банков «вопиющей», сообщает «РБК». Также официальный представитель сообщил о том, что его ведомство проведет проверку по данному факту. На текущий момент Роскомнадзор получил ссылки на «слитую» базу данных, а также необходимую для проверки фактуру.

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22:38, 10.06 0 0
Анатолий:

А они чип хотят всем установить....

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