Ципрас попросил распустить парламент Греции

Алексис Ципрас, являющийся премьер-министром Греции, обратился к действующему президенту страны с просьбой о роспуске парламента и назначением досрочных выборов, сообщают «РИА новости». Вышеназванное предложение стало следствием поражения правящей до этого в стране политической партии «Сириза», что автоматически создало возможность для прохождения кандидатур от других партий в парламент.