Россия и Саудовская Аравия облегчат визовый режим для бизнеса

Официальные представители России и Саудовской Аравии достигли взаимных договоренностей, согласно которым будет упрощен визовый режим для представителей бизнеса двух стран, а также будет «облегчен» таможенный контроль, сообщает «ТАСС». Об этом сообщил Александр Новак, занимающий пост министра энергетики Российской Федерации, подчеркнув, что вышеназванные договоренности являются очень серьезным шагом в развитии торгово-экономических отношений между двумя странами.