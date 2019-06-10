Visa прогнозирует увеличение затрат россиян на летний отдых

Как сообщили в пресс-службе международной платежной системы Visa, в летний период текущего года ожидается увеличение тех трат россиян, которые они делают во время заграничного отдыха. В среднем общая сумма затрат увеличится на 7%. При этом, объем платежей по банковским картам также увеличится. Аналитики Visa прогнозируют, что самый большой рост будет наблюдаться в Тунисе, на Кипре и в Грузии. Он может увеличиться до 25%, В Европе оплаты по картам увеличатся, в среднем, на 8%, а объем безналичных платежей в странах Северной Америки и Азии на 12% и 11% соответственно, пишет ТАСС.