Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии

Пресненский суд города Москвы вынес приговор по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Так, судья приговорил его к отбыванию наказания в колонии строго режима сроком на 13 лет. Также, Захарченко должен будет выплатить штраф в размере 117,99 млн рублей. Напоминаем, что бывшего полковника МВД обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также во вмешательстве в дела следствия, пишет Интерфакс.