В Москве наградили лидеров предпринимательской деятельности

10 июня в здании ЦВК «Экспоцентр» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса ежегодной Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

В мероприятии принимают участие российские малые предприятия и предприятия-экспортеры, которые соревнуются за получение звания «Лучших» в следующих номинациях: «Лучшее малое предприятие»: в сфер услуг, в сфере промышленного производства, в сфере строительства, в сфере производства потребительской продукции, в сфере инновационной деятельности, в агропромышленном комплексе. «Лучшее предприятие-экспортер»: в сфере услуг, в сфере промышленного производства, в сфере международного инновационного сотрудничества, в сфере производства потребительской продукции. Также, в этом году была введена новая номинация – «Лучшее семейное предприятие России».

Традиционно, в конкурсе принимают участие как лидеры заявленных отраслей, так и новички, которые только встают на путь предпринимательской деятельности. И с каждым годом количество заявок на участие в конкурсе увеличивается. Это является показателем широкой поддержки мероприятия в бизнес-сообществе, а также способствует развитию предпринимательской деятельности в России.

Конкурс проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации. Также, в мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, отраслевых компаний и ассоциаций.