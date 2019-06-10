Тимошенко предложила Зеленскому создать коалицию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее партия готова создать коалицию с партией нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». По словам Тимошенко, это будет серьезный и сильный союз, причем союз действий. Также, политик отметила, что ее партия имеет серьезную программу, в числе главных задач которой восстановление экономики Украины, рост пенсий и снижение тарифов, и конечно восстановление мира на Донбассе, пишет РИА Новости.