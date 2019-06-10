В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, в связи с теми фотографиями, которые ошибочно были размещены МВД в качестве доказательств правонарушения, совершенного журналистом. Так, Песков подчеркнул, что, возможно, некорректные фотографии были размещены из-за ошибки, связанной с человеческим фактором. Также, пресс-секретарь сообщил, что в Кремле потребовали от МВД официальных разъяснений по данному факту, пишет ТАСС.