В России начали внедрять китайский онлайн-сервис WeChat Pay

Группа компаний БПЦ первой в России начала работу с онлайн-версией платежного инструмента WeChat Pay, который является платежной системой одного из самых популярных китайских мессенджеров WeChat. С его помощью жители КНР не только осуществляют денежные переводы, но и оплачивают практически все виды товаров и услуг. Ведь для того, чтобы произвести оплату, достаточно отсканировать специальный созданный системой QR-код с помощью своего смартфона.

В России данный сервис предназначен для расчетов с туристами из Китая, которые все больше стремятся посетить Россию. Так, по данным Министерства культуры и туризма КНР, более 2 млн китайских граждан посетили нашу страну в 2018 году.

Внедрение платежного инструмента WeChat Pay будет интересно не только компаниям, работающим в сфере туристического бизнеса, но и тем организациям, которые планируют выходить на широкий китайский рынок товаров и услуг для того, чтобы предоставить будущим клиентам из Китая удобную и привычную для них форму оплаты. Так, данным сервисом уже пользуются авиакомпания «Уральские авиалинии», некоторые, работающие с китайским направлением, туроператоры и многочисленные компании, ориентированные на работу с клиентами из Китая.