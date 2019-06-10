Силуанов назвал факты, мешающие росту реальных доходов россиян

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов рассказал, почему реальные доходы россиян не показывают рост, при стабильном росте заработных плат граждан. По его мнению, на отсутствие роста влияют, во-первых, рост потребительского кредитования и, как следствие, рост количества платежей по кредитам, что, естественно, влияет на снижение доходов населения. А во-вторых досчет теневого сектора в отрасли, пишет РИА Новости.