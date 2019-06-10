Силуанов назвал факты, мешающие росту реальных доходов россиян
10.06.2019 15:01
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Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов рассказал, почему реальные доходы россиян не показывают рост, при стабильном росте заработных плат граждан. По его мнению, на отсутствие роста влияют, во-первых, рост потребительского кредитования и, как следствие, рост количества платежей по кредитам, что, естественно, влияет на снижение доходов населения. А во-вторых досчет теневого сектора в отрасли, пишет РИА Новости.
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А что предлагаете? Сейчас стагнация практически во всех странах мира. Нет свободных рынков, на текущих конкурения и пресыщения продуктами. Власть всегда можно винить в коррупции (когда споймаешь и есть за что), за вывоз крупного капитала за рубеж... А остальное я бы не перекладывал ответственность на руководство. Если голова на месте, руки есть и сам не ленивый, то в РФ сейчас все условия для развития такого предпринимателя есть. Еще нужно поискать такие условия в пресловутых "развитых" странах.
Господа электорат, Всем Нам уши трут в петушиных боях на политических шоу, вот шоу с президентом пену пускать буде. Какой-то штатный говорун объясняет, почему народ беднеет. И вед – есть такие моменты! Но по жанру рынка – полу правда, частичная правда – лучшее средство свой интерес поиметь! Не надоело ли Вам терпилами быть и "объяснения" слушать уже больше 20 лет. Штатные говоруны "объясняют”, так как не способны ни чего положительного делать. Может самим пора думать или помирать со всеми чадами, еще и не родившимися, собрались. Увы, убежать то от этих "объясняющих", по крайней мере, большинству некуда ...
Господа электорат, Всем Нам уши трут в петушиных боях на политических шоу, вот шоу с президентом пену пускать буде. Какой-то штатный говорун объясняет, почему народ беднеет. Не надоело ли Вам терпилами быть и "объяснения" слушать уже больше 20 лет. Штатные говоруны "объясняют”, так как не способны ни чего положительного делать. Может самим пора думать или помирать со всеми чадами, еще и не родившимися, собрались. Увы, убежать то от этих "объясняющих", по крайней мере, большинству некуда ...