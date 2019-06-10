Полковника Дмитрия Захарченко признали виновным во взяточничестве

Решением московского Пресненского суда бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД полковник Дмитрий Захарченко был признан виновным во взяточничестве, а также в воспрепятствовании правосудию, сообщает Интерфакс из зала судебных заседаний. В обвинительном заключении говорится, что организованная группа, которую возглавлял Захарченко, через вымогательства получила 800 тысяч долларов от бенефициара сети рыбных ресторанов «Ла Маре» Мехди Дусса.

Со своей стороны представители гособвинения просили дать Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также оштрафовать его на пятьсот миллионов рублей. На момент выхода публикации о судебном решении по поводу наказания пока не сообщалось. Информация появится в ближайшее время.