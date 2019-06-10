Депутат Рады призывает снять блокаду Крыма

Властям Украины стоит снять транспортную и энергетическую блокаду Крымского полуострова, у жителей которого нет желания возвращаться в состав Украины. Как передает РИА Новости Крым со ссылкой на украинские СМИ, с таким заявлением выступил депутат Рады Евгений Балицкий. По его словам, сегодня в стране «телевизор промывает мозги», рассказывая о том, что в Крыму все плохо. «Поезжайте, у них не так все плохо, они не собираются возвращаться. Мы должны видеть эту позицию», - подчеркнул парламентарий. Предложив вместе с этим открыть железнодорожное сообщение и «дать свет».