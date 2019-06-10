НАТО рассказали о цели учений в Балтийском море

Учения, которые страны НАТО проводят в акватории Балтийского моря, не направлены против третьих стран. Даже несмотря на то, что обстановка в сфере безопасности «деградировала» после того, как Крымский полуостров присоединился в Российской Федерации. Как передает ТАСС, с таким заявлением выступила представитель НАТО Оана Лунгеску. Она подчеркнула, что цель учений – демонстрация способности альянса защитить себя от любого противника.