Исследователи составили карту потребления напитков по всему миру

Исследователи, в одном из самых всесторонних глобальных исследований, наметили тип и количество напитков, потребляемых во всем мире. Они объясняют, что основную часть ежедневного потребления калорий составляют именно напитки, поэтому важно понимать, какие напитки и в каком количестве употребляют в мире.

В своем исследовании команда изучила привычки потребления напитков в 185 странах мира. Ведущая автор исследования Лора Лара-Кастор, докторант Школы науки и политики в области питания имени Фридмана в Университете Тафтса, рассказала о своем проекте «Глобальная база данных по питанию», подчеркнув, что полученные данные могут помочь, со временем, изменить привычки питания людей и воздействие употребляемых напитков на глобальное здоровье, а также разработать целенаправленную диетическую политику для улучшения питания и здоровья человечества.

Команда изучила данные за 2015 год, собрав результаты 1100 опросов, которые были проведены среди 6,78 млрд человек по всему миру. В опросах рассматривались различные привычки питания и употребления напитков.

По словам Лары-Кастор и ее команды, из их исследования возникли некоторые закономерности. Она отметила: «Примечательно, что потребление сахаросодержащих напитков и фруктовых соков было самым высоким в латиноамериканском регионе, где широко употребляются как коммерческие, так и домашние сахаросодержащие напитки и фруктовые напитки. Потребление молока было самым высоким в регионе с высоким уровнем дохода (включая такие страны, как Швеция, Исландия и Финляндия), где молочное животноводство более широко распространено, а потребление молочных продуктов традиционно составляло основную часть рациона».

Команда отметила, что люди, с более высоким уровнем образования потребляют больше напитков, чем в других случаях, а употребление молока было высоким среди людей младше 12 лет и старше 72 лет.

Также, результаты показали, что в Мексике потребление подслащенных напитков было самым высоким: средний взрослый потреблял более 19 унций или 2,5 чашки в день. Далее следуют Суринам и Ямайка, в среднем около 15 унций в день. Китай, Индонезия и Буркина-Фасо показали самый низкий уровень потребления этих напитков.

Употребление фруктового сока было самым высоким в таких странах, как Колумбия и Доминиканская Республика, около 10-11 унций или 1,4 чашки в день. Команда отметила, что Китай, Португалия и Япония потребляли минимальное количество фруктовых соков. Такие страны, как Швеция, Исландия и Финляндия, потребляли больше молока, чем другие страны, в среднем на 9 или 10 унций или 1,3 чашки в день. Китай, Того и Судан потребляли наименьшее количество молока в среднем.

Исследователи объясняют, что Мексика с самым высоким потреблением сладких напитков также является местом, где показатели ожирения являются одними из самых высоких. Отчеты показывают, что более 70% населения страны имеют избыточный вес или страдают ожирением, и более 70% их потребления сахара приходится на эти сладкие напитки, причем наиболее популярной является кока-кола.

В целом исследование дает четкое представление о том, что пьет мир, говорит Лара-Кастор. Это может помочь в разработке политики в области питания, которая может быть полезной для общественного здравоохранения, пишет NewsMedical.