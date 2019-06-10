Число бедных в России снижается

Вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова заявила о снижении количества россиян, проживающих за чертой бедности. Так, по ее словам, по итогам 2018 года, число бедных в стране сократилось на 400 тыс. человек и, в настоящий момент, составляет чуть менее 13% от уровня населения.

При этом Голикова напомнила, что одной из целей национальных проектов в России является снижение количества людей, проживающих за чертой бедности в два раза. Вице-премьер подчеркнула, что данной цели можно будет добиться при хорошем экономическом росте страны и грамотной социальной поддержке населения, пишет газета Известия.