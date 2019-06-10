Около половины россиян удовлетворены уровнем жизни
Как показал опрос, проведенный специалистами ВЦИОМ, почти половина граждан России заявили о том, что они удовлетворены уровнем своей жизни. Так ответили порядка 49% участников телефонного опроса. При этом, 28% опрошенных заявили о частичной удовлетворенности уровнем жизни, а еще 22% ответили, что они не удовлетворены уровнем жизни.
Также, участники опроса оценили материальное положение своих семей. Причем 61% опрошенных заявили о среднем достатке, 25% сообщили о плохом материальном положении, а 14% россиян считают, что достаток их семей выше среднего уровня, пишет ТАСС.
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Откровенная ложь. Полное противоречие данных самого ВЦИОМ, согласно которым в мае 2019 года, только 17% положительно оценивали экономическую политику Путина, и только 22% положительно оценивали социальную политику Путина. Убедиться может любой из вас, просто зайдя на сайт ВЦИОМ и посмотрев раздел "Оценка властей", где представлены все четыре политики : экономическая, социальная, внутренняя и внешняя. Индекс оценки властей свыше 50% только по внешней политике, на чем и держится рейтинг Путина. Другими словами типа "кругом враги", шовинистические настроения в провластных СМИ удерживают рейтинг Путина.