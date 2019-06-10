Около половины россиян удовлетворены уровнем жизни

Как показал опрос, проведенный специалистами ВЦИОМ, почти половина граждан России заявили о том, что они удовлетворены уровнем своей жизни. Так ответили порядка 49% участников телефонного опроса. При этом, 28% опрошенных заявили о частичной удовлетворенности уровнем жизни, а еще 22% ответили, что они не удовлетворены уровнем жизни.

Также, участники опроса оценили материальное положение своих семей. Причем 61% опрошенных заявили о среднем достатке, 25% сообщили о плохом материальном положении, а 14% россиян считают, что достаток их семей выше среднего уровня, пишет ТАСС.