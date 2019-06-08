На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублей

Сегодня, 8 июня завершил работу Петербургский международный экономический форум. По словам заместителя председателя оргкомитета мероприятия, советника президента РФ Антона Кобякова, в этом году Форум стал рекордным не только по посещению, но и по количеству заключенных соглашений.

Так, в рамках ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на общую сумму порядка 3,1 трлн рублей. И речь идет только о тех соглашениях, которые не составляют коммерческую тайну.

По словам Кобякова, в этом году Форум посетили более 19 тыс. участников, приехавших из 145 стран, включая 1,3 тыс. руководителей высшего звена, среди которых семеро лидеров государств, пишет ТАСС.