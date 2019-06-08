Биологически активные добавки могут нанести вред вашему здоровью

Исследователи обнаружили, что употребление пищевых добавок для снижения веса, наращивания мышечной массы и энергии приводит к смерти, инвалидности и госпитализации у детей и молодых людей, если сравнивать их с приемом витаминных комплексов, пишет The Peninsula.

Исследование команды ученых из Гарвардского университета показало, что эти виды добавок были связаны с почти в три раза большим количеством серьезных медицинских последствий у молодых людей.

«FDA выпустило бесчисленное множество предупреждений о добавках, продающихся для похудения, наращивания мышечной массы или спортивных результатов, сексуальной функции и энергии, и мы знаем, что эти продукты широко продаются и используются молодыми людьми. Так каковы последствия для их здоровья? Это вопрос, на который мы хотели ответить», - сказала ведущий автор работы доктор Флора Ор.

В рамках исследования специалисты изучили сообщения о побочных эффектах в период с января 2004 года по апрель 2015 года в США и проанализировали относительный риск тяжелых медицинских событий, таких как смерть, инвалидность и госпитализация, у лиц в возрасте от 0 до 25 лет, которые были связаны с использованием БАДов, продающихся для похудения, наращивания мышечной массы или энергии по сравнению с витаминами.

Они обнаружили, что для целевой возрастной группы было 977 сообщений о побочных эффектах, связанных с применением одной добавки. Из них примерно 40% были связаны с тяжелыми медицинскими исходами, включая смерть и госпитализацию.