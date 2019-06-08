Минздрав рассчитывает снизить розничные продажи алкоголя в России на 10%

В Минздраве сообщили о планах по снижению розничных продаж алкоголя в РФ примерно на 10% к 2024 году. Об этом заявил Олег Салагай, занимающий пост замминистра здравоохранения России, в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Добиться этого планируется за счет реализации мер, которые содержатся в федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья», сообщает РИА Новости.