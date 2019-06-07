Путин ответил китайской пословицей на вопрос о схватке за первенство
07.06.2019 17:22
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Фото: ТАСС
Когда российскому президенту Владимиру Путину в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) задали вопрос, где место России в схватке за экономическое первенство и надо ли стране выбирать одну из парадигм, он дал ответ китайской пословицей, сообщает РИА Новости.
«Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», - сказал президент.
Отметим, что ПМЭФ в текущем году проходит 6-8 июня.
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