Путин объяснил, кто постоянно торпедирует «Северный поток – 2»

Российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ рассказал, что «Северный поток – 2» постоянно пытаются торпедировать страны, не привыкшие платить по своим счетам самостоятельно и привыкшие к вседозволенности, сообщает РБК.

При этом глава государства обратил внимание на то, что проект призван повышать европейскую энергобезопасность, он полностью отвечает национальным интересам России и Европы, а также нацелен на создание новых рабочих мест.