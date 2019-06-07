Путин объяснил, кто постоянно торпедирует «Северный поток – 2»
07.06.2019 16:24
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Российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ рассказал, что «Северный поток – 2» постоянно пытаются торпедировать страны, не привыкшие платить по своим счетам самостоятельно и привыкшие к вседозволенности, сообщает РБК.
При этом глава государства обратил внимание на то, что проект призван повышать европейскую энергобезопасность, он полностью отвечает национальным интересам России и Европы, а также нацелен на создание новых рабочих мест.
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