В России отзывают 315 автомобилей марки BMW X7

315 автомобилей BMW X7, которые были реализованы с апреля по май текущего года, отзывают в России. Причиной этому послужили возможные проблемы, связанные со срабатыванием подушек безопасности. Уточняется, что они могут раскрываться не полностью.

В Росстандарте по этому поводу заявили, что будет проведена проверка подушек безопасности с обеих сторон в этих машинах и при необходимости выполнена их корректная установка, сообщает РИА Новости.