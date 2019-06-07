«Газпром» готов обсудить с Украиной скидку на газ

В «Газпроме» выразили готовность к переговорам на тему прямых поставок газа на Украину по скидке 25%. На Петербургском международном экономическом форуме Алексей Миллер, являющийся председателем правления компании, заявил, что это дешевле, чем по реверсу. Сейчас он считает «самым главным вопросом» заключение прямого контракта о поставках на Украину.

Виктор Медведчук, лидер украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», в ходе встречи с Миллером отметил, что цена на газ для украинского населения не может быть больше 4 тыс. гривен за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».