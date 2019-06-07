Александр Лукашенко призывает «не ползать на коленях» перед Россией

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии не обязаны «ползать на коленях» в ситуации, когда решается вопрос о компенсациях потерь из-за загрязненной российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, с таким заявлением выступил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Отметив, что здесь надо соблюдать свои интересы.

«Надо садиться и по-деловому решать», — высказался Лукашенко во время поездки в НПЗ «Нафтан» (Витебская область).

При этом возмущение Лукашенко вызвал и факт того, что Москва может возместить Минску только 20 миллионов, при том, что Белоруссия в этом конфликте пострадала больше всего. Для сравнения Белорусский лидер привел международные компании, требующих до 800 миллионов.