Александр Лукашенко призывает «не ползать на коленях» перед Россией
Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии не обязаны «ползать на коленях» в ситуации, когда решается вопрос о компенсациях потерь из-за загрязненной российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, с таким заявлением выступил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Отметив, что здесь надо соблюдать свои интересы.
«Надо садиться и по-деловому решать», — высказался Лукашенко во время поездки в НПЗ «Нафтан» (Витебская область).
При этом возмущение Лукашенко вызвал и факт того, что Москва может возместить Минску только 20 миллионов, при том, что Белоруссия в этом конфликте пострадала больше всего. Для сравнения Белорусский лидер привел международные компании, требующих до 800 миллионов.
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Лукашенко хочет урвать кусок побольше, поэтому заговорил о сотнях миллионов долларов в качестве компенсации за "грязную" нефть в трубопроводе "Дружба". Какой ущерб нанесен трубопроводу? Ответа нет. Похоже, только сама нефть плохая, но не "Дружба", она не пострадала. В такой ситуации говорить о 800 миллионах долларов нелепо, это шантаж России. Вдруг она согласится, подумал Лукашенко и поднял ставки. Плохо понимающий детали лидер Беларуси полез раньше специалистов в "драку". Сколько стоит плохая нефть в "Дружбе"? Молчание. А это можно компенсировать. Все остальное - спекуляция на ущербе.