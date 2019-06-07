Трамп назвал причину плохих отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп назвал главную причину плохих отношений России и США. Так, по его словам, ухудшению отношений послужило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве российской стороны в президентские выборы в США и его сговора с Москвой. При этом, Трамп подчеркнул, что спецпрокурор не обнаружил сговора, о чем неоднократно говорили как он, так и российская сторона, и заявил, что, по его мнению, США и Россия могут "иметь хорошие отношения", пишет РИА Новости.