"Пятерочка" и "Перекресток" начнут принимать у людей пластиковые бутылки

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний X5 Retail Group, в которую входят сетевые магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", Игорь Шехтерман сообщил, что руководство группы приняло решение установить в магазинах специальные аппараты, принимающие у людей использованные пластиковые бутылки для последующей переработки. Планируется, что сначала, подобные аппараты будут установлены только в московских магазинах, после чего, если программа сбора пластиковой тары покажет эффективные результаты, она будет распространена и на другие регионы страны, пишет Коммерсант.