Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство Российской Федерации разрабатывает меры по стимулированию рождения первого ребенка, но какие именно остается неизвестным, сообщает «BFM.ru». Эксперты предположили, что материнский капитал будет выдаваться после рождения первого ребенка, но данная информация не была подтверждена ни одним из официальных источников. Однако известно, что размер материнского капитала будет увеличен в 2020 году.