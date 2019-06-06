Льготная ипотека для пожарных и спасателей появится в России

Официальный представитель МЧС России сообщил о том, что в скором времени для спасателей и пожарных появится ипотечное предложение по льготной ставке, сообщает «ТАСС». К выполнению соответствующего проекта планируется приступить в 2020 году. Принцип предложения заключается в следующем: 30% от стоимости жилья внесет государство, а оставшуюся часть будет выплачивать сам работник, при использовании льготной ставки в 6%.