Кудрин предложил отобрать Росстат у Орешкина

Алексей Кудрин, возглавляющий Счетную палату Российской Федерации, сообщил о том, что он считает необходимым забрать у Министерства экономического развития, которое возглавляет Максим Орешкин, Росстат, сообщает «Lenta.ru». Связано подобное высказывание с тем, что Росстат должен быть независимым ведомством, а не подчиняться структуре, которая занимается планированием макроэкономического уровня.