В России увеличат срок действия электронных виз для иностранцев

Официальный представитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации сообщил, что срок действия электронного варианта виз для иностранных граждан будет увеличен, сообщают «РИА новости». На текущий момент срок действия электронной визы для иностранных граждан составляет 8 дней, но его увеличат до 14. В дальнейшем, возможно, срок будет увеличен еще раз, все зависит от решения президента России.