Владимир Путин примет участие в ПМЭФ

В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум (ПМЭФ). Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин прибыл в Петербург. Глава государства примет участие в первых двух днях работы Форума. Известно, что 6 июня в четверг Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями и участниками Форума, а 7 июня в пятницу вместе с иностранными лидерами примет участие в Пленарном заседании ПМЭФ, которое является главным мероприятием Форума, пишет ТАСС.