Сергей Лавров рассказал о трех целях санкций Запада

Глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с РБК рассказал о трех целях, которых Запад пытается достигнуть через санкции. Главная из них – это наказать Россию за ее независимую внешнюю политику. Второе, чего хочет Запад – это поднять свою конкурентоспособность через санкционное давление. И третья цель связана со стремлением затормозить формирование миропорядка «с наличием многих, а не двух или одного полюса».