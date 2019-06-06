Рада Украины приняла закон по подготовке импичмента президента

Депутаты Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект, в котором речь идет об установлении процедуры отстранения президента в порядке импичмента, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. В сообщении говорится, что за соответствующий закон свои голоса от дали 279 депутатов. В законе речь идет о создании временной спецкомиссии, который будет заниматься расследованием обстоятельств в случае госизмены со стороны президента либо свершения им других преступлений.