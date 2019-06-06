В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный

В российской столице в экстренном порядке был госпитализирован 69-летний актер Александр Панкратов-Черный, передает ТК «Звезда». На момент публикации материала СМИ сообщали, что артист находится без сознания.

По информации телеграмм-канала Mash, актер стал чувствовать себя плохо утром в четверг. Затем произошел обморок. После этого и была вызвана скорая помощь, и медики приняли решение немедленно госпитализировать артиста. О подробностях случившегося станет известно позднее. Но на данный момент известно одно: актер в тяжелом состоянии.